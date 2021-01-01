GİZLİLİK VE GÜVENLİK
("Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş. ile Çelet Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları " aşağıda bahsedilen "Desa ve Çelet Holding Ve Grup Şirketlerini" ifade eder.)
GİZLİLİK POLİTİKASI
Desa, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi ( sizin tarafınızdan bildirilen e-posta adresi, ad soyad, cep telefonu, şifre, doğum günü, adres, yaş, ilgi alanlarınız vb.) sizlerden talep etmektedir. Bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Desa bünyesinde kullanılmaktadır. Desa topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
Desa, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde desa.com.tr adresli sitenin kullanımı sırasında izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Desa iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir.
Müşterinin üçüncü kişilerle ilgili şahsi nitelikteki bilgiler vermiş olması durumunda söz konusu kişi ya da kişileri şahsi nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu Müşteri’ye ait olacaktır.
Mevzuat çerçevesinde müşterilerin verilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi talep etmek, varsa yanlış verilerin düzeltilmesini istemek, elde edilmiş verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek, bilgilerin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı öğrenmek, işlemeye itiraz etmek ve varsa uğradığı zararın giderilmesini talep etmek hakları bulunmaktadır.
Müşteri bu web sitesine üye kaydı yaptırdığında ve bilgilerini verdiğinde söz konusu bilgileri Desa ve Çelet Holding grup şirketlerine ifşa etmemize ve/veya aktarmamıza açık biçimde onay vermiş olduğu konusunda bilgilendirilmiştir.
Müşteri, Desa tarafından bilgilerinin sadece faaliyet ile ilgili olarak kullanılacağı, işleneceği, Desa ve Çelet Holding grup şirketleri ve verilerin işlenmesi amacıyla Desa’nın belirlediği şirketlere aktarılacağı konusunda açıkca bilgilendirilmiş ve açık rızası alınmıştır.
Bu bilgiler, Desa ve Çelet Holding grup şirketlerinin belirleyeceği (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için (sahtecilik soruşturmaları, fatura tahsilatı, üyelik ve ödül programları, teknolojik hizmet tedariki, finansal işlem yönetimi, lojistik hizmetler, nakliye, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri ve/veya satın alma işlemlerinde kullanıcılarımıza yeterli güvenceleri sunmak için web sitemizde gerçekleştirilen işlemlerin analizi gibi) ya da alışveriş işlemlerinizi işleme koymak için, gerek ise her türlü, ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınabilir, temin olunabilir, devralınabilir, yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza olunabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, paylaşılabilir, yurt içinde-dışında aktarılabilir, transfer olunabilir ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenebilir.
Müşteri verdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu garanti eder ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bize bildirmeyi taahhüt eder. Kayıt formunda belirtilen yanlış, eksik ya da tam olmayan bilgiler nedeniyle web sitemizin, web sitesi sorumlusunun ya da herhangi bir üçüncü kişinin maruz kalabileceği zarar ya da kayıptan Müşteri (bilgileri ibraz eden kişi) sorumlu olacaktır.
Bu web sitesinde siteyi ziyaretiniz sırasında edinilen bilgiler içeren küçük metin dosyaları olan ve temel amacı web sitesini ziyaret deneyiminizi iyileştirmek olan çerezler kullanmaktayız.
Site'nin mobil versiyonu-aplikasyonunun (akıllı cihaz uygulamasının) kullanıldığı hallerde üyelerin Desa ve Çelet Holding grup şirketlerine, bayileri ile anlaşmalı kuruluşlarına ait fiziki ve e-ticaret mağazaları-reyonları ile içinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth ve kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen ticari amaçlar ile anılan şirketler ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen kapsamda işlenebilir.
"Şirketinize ait markalara ilişkin sanal mağaza, sosyal paylaşım, ürün kişiselleştirme, reklam vb. konularda oluşturulan uygulamalara, işbu web sitesinde tanımlı olan ve tarafıma ait üyelik bilgilerinin tanımlanmasını ve bu üye bilgilerimle ilgili aplikasyonlara üyeliğimin yapılmasını kabul ediyorum. Bu kapsamda üyelik bilgilerimin, ilgili applikasyonlar için kullanılmasına, işlenilmesine ve bu bağlamda transfer edilmesine onay veririm.”
Üyeler arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Desa’ya ulaşarak veya iletilerimizde belirtilen red işlemini yaparak taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).
Üyeler diledikleri anda "Hesabım" bölümünden "Bildirim Ayarlarım" kısmındaki seçeneklere tıklayarak üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler.
Desa’ya siparis@desa.com.tr adresinden e-posta yoluyla, www.desa.com.tr/iletisim adresindeki iletişim formunu doldurarak ve 444 3372 numaralı müşteri hizmetleri telefon numarasından ulaşabilirsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Halkalı Cad. No: 208 Sefaköy – İstanbul/Türkiye
Telefon : 444 3372
Eposta : siparis@desa.com.tr
ÖDEME GÜVENLİĞİ
Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.
Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 256 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir.
Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka'nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Söz konusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır.
Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis esen banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş bilgilerinize ulaşamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilmesi mümkün değildir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI
Verdiğim iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgilerim ile ürün-hizmet alışverişlerime, e-ticaret ve fiziki mağazalar-reyonlar ile içlerinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerime ve buralardan alışverişlerime dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgilerim ile ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için luzumlu tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde Veri Sorumlusu Şirket Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çelet Holding Grup Şirketleri ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri (sosyal medya işletmecileri dahil) ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmem için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri ve konum verileri gibi kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilenmiş olarak, açıkca ve özgür irademle izin (rıza-onay) veriyorum.
KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ
Şirket tarafından mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini ve bu kapsamda hak ve yükümlülüklerimin bilincinde olduğumu kabul ve beyan eder, Şirket’e Aydınlatma Metni kapsamında sağlamış olduğum kişisel verilerimin, ( KVK Kanunu’nun 9. maddesi gereğince kişisel veriler; kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve aktarım yapılacak ülkenin KVK Kurulu tarafından ilan edilen yeterli korumaya sahip ülkelerden olması veya ilgili yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun izninin bulunması şartları ile ) Şirket tarafından KVKK nunda belirtilen sınırlı amaçlarla işlenmesine ve Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında bulunan hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan üçüncü kişiler ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine aktarılmasına, depolanmasına, kayıtlı tutulmasına, ve yine Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan sanal veya fiziki ortamlarda açıkça ve özgür irademle izin veririm.
ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN İZNİNİZ
Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (mersis no: [0293004862700012]) (DESA, DESANINETEENSEVENTYTWO, AEROSOLES, AEROCOMFORT, SAMSONITE, AMERICAN TOURISTER, LIPAULT PARIS markaları) ve Çelet Holding Grup Şirketleri'ne, tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkca ve özgür irademle izin ve onay veriyorum.
Üyelik işleminiz tamamlandığında belirttiğiniz cep telefonuna/e-posta adresinize " onayınız alındı" vb. bir mesaj göndereceğiz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek elektronik iletilerimizde belirtilen işlemi (red) yaparak "ticari elektronik iletişimi" durdurabilirsiniz (kanunlar gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimler devam eder).