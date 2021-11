{ "promotionBannerData": { "data": { "promotions": [ { "id": "Hero Banner - https://www.desa.com.tr/erkek-ayakkabi/", "name": "Sonbahar & Kış Koleksiyonunu Keşfet", "creative": "", "position": "1" }, { "id": "Hero Banner - /erkek-deri-giyim/", "name": "Erkek Deri Giyim Sezon Ürünleri", "creative": "", "position": "2" }, { "id": "Hero Banner - https://www.desa.com.tr/kadin-canta/", "name": "Kadin_Canta", "creative": "", "position": "3" }, { "id": "Hero Banner - https://www.desa.com.tr/aksesuar/", "name": "Sonbahar & Kış Koleksiyonunu Keşfet", "creative": "", "position": "4" } ] } } }